وفاة نجم السينما الفائز بالأوسكار سيدني بواتييه

هبة بريس

توفي الممثل الأمريكي سيدني بواتييه، اليوم الجمعة، وهو أول نجم سينمائي أسود كبير في هوليوود، عن عمر 94 عاما.‏

وفارق بواتييه، الحائز على جائزة أوسكار كأفضل ممثل عام 1964 عن فيلم “ليليز أوف ذا فيلد”، الحياة يوم الخميس في جزر الباهاماس، بحسب يوجين تورتشون نيوري، القائم بأعمال المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية في جزر الباهاما.

وقال نائب رئيس الوزراء في جزر البهاما، تشيستر كوبر، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن بواتييه، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والباهامية، كان “رمزا وبطلا وموجها ومقاتلا وكنزا وطنيا”.

وكان بواتييه غيّر كيفية ظهور السود على الشاشة، وهو أول ممثل أسود يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل أداء رائد وأول ممثل أسود يحقق أرباحا قياسية في شباك التذاكر.

وعكس صعود بواتييه تغييرات كبيرة في الولايات المتحدة في البلاد في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وكلما دار نقاش حول التنوع في هوليوود لا بد أن ينتهي إلى ذكر اسمه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0