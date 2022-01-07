فاس ..توقيف شخص بتهمة الابتزاز والسرقة

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن فاس المدينة، زوال اليوم الجمعة 7 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد عرّض مسير محل لبيع المواد الغذائية، بحي “سهب الورد” بمدينة فاس، للابتزاز وللسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض يوم أمس الخميس، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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