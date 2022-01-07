الصورة من الارشيف

فاس ..توقيف شخص بتهمة الابتزاز والسرقة

2022-01-07 / 7:47 مساءً
0
ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن فاس المدينة، زوال اليوم الجمعة 7 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد عرّض مسير محل لبيع المواد الغذائية، بحي “سهب الورد” بمدينة فاس، للابتزاز وللسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض يوم أمس الخميس، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استئنافية فاس تدين رئيسي جماعة وموظفين ومهندس بالسجن النافذ.

استئنافية فاس تدين رئيسي جماعة وموظفين ومهندس بالسجن النافذ.

2022-01-07 / 9:10 مساءً
Photo of “فدرالية اليسار” تسائل لفتيت عن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية

“فدرالية اليسار” تسائل لفتيت عن تفاقم ظاهرة الهجرة غير…

2022-01-07 / 8:23 مساءً
Photo of هيئة تطالب وزارة الصحة بمواجهة نقص الأدوية وغياب بعضها بالصيدليات

هيئة تطالب وزارة الصحة بمواجهة نقص الأدوية وغياب بعضها…

2022-01-07 / 7:05 مساءً
Photo of المغرب يشرع في تطوير قدراته في مجال الحرب المضادة للغواصات

المغرب يشرع في تطوير قدراته في مجال الحرب المضادة…

2022-01-07 / 6:16 مساءً
Photo of تونس تقرر إجلاء مواطنيها العالقين في المغرب

تونس تقرر إجلاء مواطنيها العالقين في المغرب

2022-01-07 / 5:41 مساءً
Photo of درك تملالت يعتقل زعيم عصابة تبتز النساء لتفادي نشر صورهن

درك تملالت يعتقل زعيم عصابة تبتز النساء لتفادي نشر…

2022-01-07 / 5:37 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.4 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.4 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-07 / 5:31 مساءً
Photo of ظهر في فيديو يهدد بقالا بالسلاح الأبيض.. توقيف شخص بفاس

ظهر في فيديو يهدد بقالا بالسلاح الأبيض.. توقيف شخص…

2022-01-07 / 5:20 مساءً
Photo of حصيلة صادمة.. تسجيل 6428 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

حصيلة صادمة.. تسجيل 6428 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-07 / 4:35 مساءً
Photo of وسيط المملكة يسجل تقدما في علاقة المؤسسة بالإدارات العمومية

وسيط المملكة يسجل تقدما في علاقة المؤسسة بالإدارات العمومية

2022-01-07 / 4:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق