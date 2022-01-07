المغرب يشرع في تطوير قدراته في مجال الحرب المضادة للغواصات
تقدم المغرب بطلبين لاقتناء طائرتين مسلحتين للدوريات البحرية، الاولى متخصصة في المراقبة والاستطلاع، والثاتبة مكلفة بالبحث والإنقاذ، معززة أيضا بإمكانيات للتجسس الإلكتروني، وفق ما كشف عنه تقرير لموقع “ديفينسا” المُتخصص في الشؤون العسكرية
ويُتوقع أن يحصل المغرب على طائرة ATR 72 MPA الفرنسية الإيطالية، وهي طائرة أضحت تستعملها حاليا مجموعة من الجيوش القوية في العالم، على غرار الجيش الإيطالي والتركي والباكستاني، كما أن Airbus بدورها مرشحة للدخول على خط تصنيع إحدى الطائرتين
ويأتي ذلك في الوقت الذي حسم فيه المغرب قراره بمنح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز بسواحله الجنوبية، حيث أعلنت شركة “راتيو بيتروليوم إينيرجي” الإسرائيلية في نونبر من العام الماضي أنها وقعت اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن من أجل التنقيب عن هاتين المادتين في كتلة الداخلة الأطلسية على مساحة تمتد لـ129 ألف كيلومتر مربع.
تعليق واحد
بعد تصرفات جنرال الجزائر ورئيس الجزائر العدائية ضد المغرب من تهديد عسكري مباشر وقطع العلاقات ومنع الطائرات المغربية وإتهام المغرب بمالا يقبله عقل عاقل كحرق الغابات في الجزائر وتدني حالة ملاعب كرة القدم في الجزائر هههههه فلا حل للمغرب إلا التوجه صوب الفعل وليس القول أما عن الصحراء فلا شبر منها حتى آخر رمق وقد أوصيت أولادي الموت خير لنا من أن نتفرق