المغرب يشرع في تطوير قدراته في مجال الحرب المضادة للغواصات

2022-01-07 / 6:16 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تقدم المغرب بطلبين لاقتناء طائرتين مسلحتين للدوريات البحرية، الاولى متخصصة في المراقبة والاستطلاع، والثاتبة مكلفة بالبحث والإنقاذ، معززة أيضا بإمكانيات للتجسس الإلكتروني، وفق ما كشف عنه تقرير لموقع “ديفينسا” المُتخصص في الشؤون العسكرية

ويُتوقع أن يحصل المغرب على طائرة ATR 72 MPA الفرنسية الإيطالية، وهي طائرة أضحت تستعملها حاليا مجموعة من الجيوش القوية في العالم، على غرار الجيش الإيطالي والتركي والباكستاني، كما أن Airbus بدورها مرشحة للدخول على خط تصنيع إحدى الطائرتين

ويأتي ذلك في الوقت الذي حسم فيه المغرب قراره بمنح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز بسواحله الجنوبية، حيث أعلنت شركة “راتيو بيتروليوم إينيرجي” الإسرائيلية في نونبر من العام الماضي أنها وقعت اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن من أجل التنقيب عن هاتين المادتين في كتلة الداخلة الأطلسية على مساحة تمتد لـ129 ألف كيلومتر مربع.

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