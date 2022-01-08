إعادة انتخاب المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد
أعيد انتخاب المغرب ممثلا في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عضوا في اللجنة التنفيذية الجديدة للجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA)، على إثر الجمع العام العادي الذي عقدته الجمعية.
وأفاد بلاغ للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة، أسفر عن تجديد عضوية المغرب في شخص محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية، مشيرا إلى أن الجمعية عقدت جمعها العام العادي الذي تم خلاله تقديم حصيلة حول آفاق تعزيز عملها.
وذكر البلاغ أنه عقب الجمع العام، عقدت اللجنة التنفيذية الجديدة اجتماعها الأول لتعيين نواب الرئيس الأربعة المكلفين، بالإضافة إلى الرئيس، بمهام التنسيق داخل إحدى المناطق الخمس في العالم، وذلك وفقًا للتعديل الذي تم إدخاله على النظام الأساسي للجمعية الذي صادق عليه الجمع العام.
وأضاف المصدر أن اللجنة التنفيذية، وافقت خلال هذا الاجتماع أيضا، على تركيبة لجنة التكوين للولاية الجديدة وهي اللجنة التي أنشئت سنة 2017.
والتمس أعضاء اللجنة التنفيذية – يقول البلاغ – من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تكون عضوا في هذه اللجنة التي تسهر على إعداد وتوفير البرامج التكوينية لأعضاء الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد، وكذلك على اقتراح اتفاقيات مع مختلف الجامعات ومراكز البحوث على اللجنة التنفيذية.
وأشار المصدر نفسه في هذا السياق، إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ستساهم بخبراتها في مجال الوقاية وإعداد خرائط مخاطر الفساد وكذلك التثقيف في مكافحة الفساد.
يذكر أنه تم إنشاء الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد في أكتوبر 2006 بهدف دعم ومواكبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال التعاون وبناء قدرات المنظمات الأعضاء فيها، في مجالات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتضم الجمعية حاليا أكثر من 140 دولة ومنظمة، بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى شخصيات من الخبراء الدوليين في هذا المجال.
وتتولى اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC) في هونغ كونغ، أقدم وكالة لمكافحة الفساد في العالم، رئاسة الجمعية وأمانتها الدائمة خلال الولاية الحالية.
21 تعليقات
أي نزاهة الانتخاب تتحدثون عنها لاشئ يتغير كل يجري وراء مصلحته..
يجب ان تكون روح المواطنة المتساوية الأعضاء المصوتين قبل كل شيء ….
الواجبات قبل الحقوق المعصومة لأن المواطن المغربي لايستفيد منها والفاهم يفهم هههههههههههه.
كمثال الوسيط في الدول هومن يحترم نفسه ويحترم القرارات وله مكانة مرموقة في المجتمع العكس عندنا..لامداقية ولا نزاهة والرشوة حدث ولا حرج……
حتى وإن تولوا ميئات اللجنات لمكافحة الفساد والابتزاز والرشوة فلن يغيروا ما بانفسهم…
ياحسرة على الحكومة الجديدة يجب كلها إعادة الانتخابات من جديد ؛ وانتخاب شبابها وليس شيوخها هذه هي النزاهة والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والوعود الملتزمة وووووو.
لانقارن أنفسنا من الدول..هم من يمتزون بالنزاهة والشفافية والمداقية وروح وطنية شاملة الأمانة العامة وليس التفاهات واللهب وسرقة المال الشعب ووووو.ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
يقول المثل المغربي (لفيه شي عادة يتعادى) هههههههههههه لن يتغيروا ولا يتغيروا الرشوة والفساد المالي وووووو وووووو هو في دمهم….
أظن أن هذه اللجنة لاتنفع لأي شيء إلا لم تكن في خدمة المواطن المغربي…….
الادارات المغربية لاتحترم المواطنين من أجل الخدمة؛ لأن الرشوة مجودة في دمهم….
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرشوة والفساد المالي وووووو وووووو اصبحوا ظاهرة في المجتمع المغربي لامفر منه هههههههه
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.وانتهى الكلام.
أين ذهبت أموال الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح.. والاصلاح الحقيقي هو محاربة ظاهرة الرشوة والفساد المالي حسبي الله ونعم الوكيل..
أظن أنها لا تستطيع محاربة الرشوة والفساد لإنقاذ ما يجب انقاده هههههههههههه.
لقد اضحكتموني في كلامكم عن مكافحة الرشوة والفساد المالي وووووو..المشكل الكبير هو أن ظاهرة الرشوة والفساد اصبحت سلالة من منتخب إلى ناخب هههههههههههه
لا أظن أن الهيئة الوطنية ستتوفق في الوقاية من الرشوة ؛ ومحاربتها حتى وإن ساهمت بخبرتها في مجال الوقاية؛ولن تعيد خرائط مخاطر الفساد والابتزاز والرشوة فلن تستطيع محاربته…
ماذا استفدنا من الانتخابات السابقة ماعدا الأوامر التنفيذية وسلب الحقوق المعصومة واللقاحات الغير النافعة وفرضها على المواطن المغربي البسيط الذي لا يملك اي شيء والقرارات التافهة وووووو وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم
الفساد والرشوة ستظل ولن يتغير منها حتى وإن قمتم بإعادة الانتخاب فلن يغير ذلك….
نريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ كلام حبر على ورق فقط نريد المعقول شباب عاطلين عن العمل وتريدون الآن محاربة الفساد والرشوة اين كنت من قبل بعدما دخلت في دمهم…
من زرع حصد ….فلا اظن انها ستتوفق في مكافحة الرشوة والفساد المالي….. والوضع صعب عليهم…كان هذا منذ البداية….. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.