أكادير : اعتقال خمسيني بحوزته 3 كلغ من مخدر الشيرا
الصورة من الارشيف

درك تملالت يعتقل زعيم عصابة تبتز النساء لتفادي نشر صورهن

2022-01-07 / 5:37 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك بتملالت إقليم قلعة السراغنة، من إعتقال شخص ثلاثيني، يوم أمس الخميس 6 يناير الحاري، بأحد المقاهي الشعبية بتملالت، يشتبه فيه تزعم عصابة إجرامية تبتز النساء بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت إحدى النساء ضحايا العصابة الالكترونية،قد تقدمت بشكاية مرفقة بمعلومات رقمية، بأحد الاشخاص يبتزها من أجل الحصول على أموال مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

التحقيقات الأولية مع الموقوف، كشفت أن الاخير كان يقدم وعود للنساء الضحايا بالزواج، وكان يلتقط صور لهن دون علمهن، ويقوم بإستعمالها للابزاز مقابل تقديم أموال .

وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، والإستماع اليه في محاضر رسمية، وهل لديه شركاء إفتراضيون في الفضاء الازرق، قبل تقديم الجميع للعدالة .

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