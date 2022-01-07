حصيلة صادمة.. تسجيل 6428 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 6428 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 983.629 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 13 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.883 .
كما تم التأكد من 1734 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 946.289
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22 تعليقات
من اين وصلت هذآ المتحور الجديد اوميكرون على العلم أن الحدود الجوية والبرية والبحرية مغلقة هههههههههههه.
لقد أصبح لدينا تشكيك في اللجنة العلمية مع تنسيق وزارة الصحة .حتى في أنفسنا اصبح الشك يداولنا لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….