حصيلة صادمة.. تسجيل 6428 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 6428 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 983.629 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 13 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.883 .
كما تم التأكد من 1734 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 946.289
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5
0
22 تعليقات
الله يرفع علينا هاذ البلاء
On cherche à faire peur aux gens…Omicron par rapport. au covid c”est rien du tout…c’est une grippe comme les autres…Elle ne tue pas….
هذا المسلسل سئمنا منه منذ سنتين ليس له نهاية…..
لاندري هل نحن في حلم أم يقظة هههههههههههه.كنا رجعنا إلى صفر حالة والآن ارتفع ساروخيا…. لانعرف من نصدق ومن نكذب…..
اللهم ارفع عنا هذآ الوباء واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب….
على هذا الحال ننتظر منكم الجرعة الرابعة والخامسة وووووووو وغيرها الى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ننتظر منكم الحجر الصحي مرة أخرى..لاندري متى ستنتهي هذآ الاسطور والسيناريوهات لكوفيد 19 كورونا…
الأمر أصبح لايبشر بالخير يجب على الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا لهذا الوباء من أجل الحد منه حتى لانصبح في كارثة كبرى لايحمد عقباها..
الحصيلة لارتفاع لكوفيد 19 كورونا حصيلة جد مرتفعة نطلب السلامة والعافية يارب اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب ولطفك بنا يآرب.
الأكبر إصابات بالكوفيد 19 كورونا هم الملقحين تعرضوا لزكام حاد ولاندري السبب الرئيسي لهذا؟؟؟؟؟
آلله أكبر هل هذه الحصيلة بالاصابات كوفيد 19 كورونا وصلت لهذا الحد لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…
نتمنى ألا تتلاعبوا معنا في هذه الأرقام …لان لم يتقبلها العقل.ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم…
أرقام لاعلاقة لها بالكوفيد 19 كورونا هههههههه الضحك بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم هههههههههههه.
اتوقع ان السبب هم الجرعات ..لان أغلب الناس هم المصابين….
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تريدون الاغلاق والاستعمار والسيطرة علينا والرجوع الى الصفر مرة أخرى…ولكن نحن ضد تلك القرارات التافهة بإعادة السيناريوهات المتعلقة ب كوفيد 19 كورونا هههههههه.
كل هذه الاحصائيات لاتهمنا سوى التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ كلام لامحل له من الاعراب…
إنها مجرد لعبة سياسية تسيطر على العالم بأكمله وذالك في خطة طاكتيكية سياسية تمثلونها أمام الرأي العام حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون الذي هز العالم بأكمله وتم انتشاره بسرعة فائقة…ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لقد تحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بقرارتكم الارتجالية والعبث مرة أخرى ……
كل هذا التخويف من أجل الجرعة الثالتة هههههههههههه…