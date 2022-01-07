كورونا المغرب
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حصيلة صادمة.. تسجيل 6428 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-07 / 4:35 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 6428 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 983.629 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 13 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.883 .

كما تم التأكد من 1734 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 946.289

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‫22 تعليقات

  4. لاندري هل نحن في حلم أم يقظة هههههههههههه.كنا رجعنا إلى صفر حالة والآن ارتفع ساروخيا…. لانعرف من نصدق ومن نكذب…..

  8. الأمر أصبح لايبشر بالخير يجب على الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا لهذا الوباء من أجل الحد منه حتى لانصبح في كارثة كبرى لايحمد عقباها..

  9. الحصيلة لارتفاع لكوفيد 19 كورونا حصيلة جد مرتفعة نطلب السلامة والعافية يارب اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب ولطفك بنا يآرب.

  15. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تريدون الاغلاق والاستعمار والسيطرة علينا والرجوع الى الصفر مرة أخرى…ولكن نحن ضد تلك القرارات التافهة بإعادة السيناريوهات المتعلقة ب كوفيد 19 كورونا هههههههه.

  17. إنها مجرد لعبة سياسية تسيطر على العالم بأكمله وذالك في خطة طاكتيكية سياسية تمثلونها أمام الرأي العام حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  18. اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون الذي هز العالم بأكمله وتم انتشاره بسرعة فائقة…ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  19. لقد تحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بقرارتكم الارتجالية والعبث مرة أخرى ……

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