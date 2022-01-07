البيضاء تستحوذ على ثلث مبيعات السيارات و “الكات كات” الأكثر طلبا في المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أشار تقرير حديث أن مدينة الدار البيضاء استحوذت على أكثر من ثلث مبيعات السيارات لهذا العام، فيما تبوأت السيارات الرباعية الدفع المرتبة الأولى في طلبات المغاربة.

و حسب ما أكده تقرير لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب فإن سكان الدار البيضاء اقتنوا ما مجموعه 39,2 في المائة من بين مجموع مبيعات سيارات الخواص للعام المنقضي.

و حلت مدينة الرباط في المركز الثاني بنسبة 11,8 في المائة وأكادير ثالثة ب8,1 في المائة من حصة السوق الخاصة بسيارات الخواص التي تم بيعها في سنة 2021.

أما بخصوص السيارات الأكثر طلبا من طرف المغاربة خلال سنة 2021، فقد جاءت السيارات الرباعية الدفع في المرتبة الأولى بنسبة 31,4 في المئة ، بينما لم تؤثر الجائحة على نسبة الإقبال لاقتناء السيارات الفارهة و التي حافظت على نسب تسويقها الاعتيادية.

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