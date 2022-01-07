كانت في طريقها لمطاعم أكادير.. درك تارودانت يحجز طن ونصف من لحوم الذبيحة السرية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك بأولاد التايمة التابعة لسرية تارودانت ، يوم أمس الخميس 6 يناير الجاري، من إحباط عملية نقل لحوم الدبيحة السرية لا تتوفر على الوثائق القانونية، كانت موجّهة إلى الاستهلاك في بعض المطاعم بأكادير.

السيارة تم توقيفها في سد قضائي بالطريق الرابطة بين تارودانت وأكادير على مستوى جماعة إسن بإقليم تارودانت، وبعد إخضاعها للتفتيش تم العثور على ما يقارب طن ونصف من اللحوم مجهولة المصدر، ليتم توقيف السائق السيارة وحجز الحمولة .

وقد تم وضع السائق رهن تدابير الحراسة النظرية والإستماع له في المنسوب له بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على انظار العدالة .

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