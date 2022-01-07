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رسميا.. تسع رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو تركيا

2022-01-07 / 3:05 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت سفارة تركيا بالرباط عن تنظيم تسع رحلات اسثتنائية انطلاقا من المغرب نحو تركيا، و هي الرحلات التي ستؤمنها شركة الخطوط الجوية التركية من مطار محمد الخامس باتجاه اسطنبول.

و في التفاصيل، أوضحت السفارة التركية بالمغرب التواريخ و الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين في السفر اسثتناءا من المغرب نحو تركيا، حيث حددت عدد الرحلات في تسعة.

الرحلات ستنطلق ابتداء من 12 يناير الجاري وذلك انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، حيث سيتم تنظيم هذه الرحلات أيام الأربعاء 12 دجنبر، الجمعة 14 يناير، الأحد 16 يناير، الأربعاء 19 يناير، الجمعة 21 يناير، الأحد 23 يناير، الأربعاء 26 يناير، الجمعة 28 يناير ثم الأحد 30 يناير.

هذه الرحلات الاستثنائية ستغادر مطار البيضاء في الساعة الرابعة و15 دقيقة بالتوقيت المحلي، كما أن إجراءات تسجيل الوصول ستنتهي قبل ساعة من موعد المغادرة، و يمكن شراء التذاكر من وكالة الخطوط الجوية التركية في الدار البيضاء أو من وكالات الأسفار أو عبر موقع الشركة على الانترنت.

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