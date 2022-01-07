الصورة تعبيرية

جهة الشرق.. رصد حوالي 1,5 مليار درهم لتأمين التزويد بمياه الشرب

2022-01-07 / 2:55 مساءً
1
هبة بريس

تم، على مستوى جهة الشرق، رصد غلاف مالي يناهز مليار و500 مليون درهم، في إطار برنامج استعجالي لمواجهة النقص الحاصل في مياه الشرب والسقي، وكذا تأمين تزويد الجهة بهذه المادة الحيوية.

وتتضمن عمليات البرنامج الاستعجالي، التي قدمت مؤخرا بمناسبة انعقاد دورة المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لملوية برسم 2021، على الخصوص، إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية (11 سد)، ودراسة جدوى إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالناظور، بالإضافة إلى إنجاز دراسات قياس أعماق حقينات السدود بحوض ملوية.

كما تشمل هذه العمليات استغلال ما تبقى من مياه السدود لتلبية الحاجيات من الماء الشروب، وأشغال التنقيب عن المياه الجوفية لتقوية التزويد بهذه المادة الحيوية بكل من وجدة، تاوريرت وجرسيف، فضلا عن استغلال ستة أثقاب بصبيب إجمالي يبلغ 165 ل/ث لتزويد عاصمة الشرق والمناطق التابعة لها بالماء الصالح للشرب.

ويهم البرنامج أيضا استعمال مياه محطات الضخ مولاي علي لتزويد أقاليم الناظور، والدريوش، وبركان، والمراكز المجاورة في حالة الخصاص، وكذا إنجاز قناة بالضفة اليسرى لجر المياه لتزويد الناظور – الدريوش بالماء الشروب من سد مشرع حمادي بصبيب 1800 ل/ث، بالإضافة إلى إنجاز قناة بالضفة اليمنى لجر المياه من هذا السد مخصصة لتزويد ساكنة بركان-السعيدية-راس الماء، بالماء الشروب بصبيب 820 ل/ث.

وسيتم كذلك، في إطار البرنامج، إزالة ملوحة المياه الأجاجة بالطبقات المائية الجوفية بكل من بركان والناظور والدريوش، من أجل توفير صبيب إجمالي يبلغ 350 ل/ث، وكذا تجديد 70 كلم من قناة جر مياه الشرب من سد مشرع حمادي إلى وجدة.

يذكر أن الواردات المائية المسجلة بسدود حوض ملوية خلال فترة شتنبر – نونبر 2021، بلغت 161 مليون متر مكعب، بعجز يقدر بناقص 40 في المائة، مقارنة بمعدل الواردات (269 مليون متر مكعب).

كما وصل مجموع الإمدادات المائية من المركب الهيدرو – مائي محمد الخامس – مشرع حمادي، وكل من سدود الحسن الثاني، وواد زا، وتمالوت، ما يناهز 48 مليون متر مكعب.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استئنافية فاس تدين رئيسي جماعة وموظفين ومهندس بالسجن النافذ.

استئنافية فاس تدين رئيسي جماعة وموظفين ومهندس بالسجن النافذ.

2022-01-07 / 9:10 مساءً
Photo of “فدرالية اليسار” تسائل لفتيت عن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية

“فدرالية اليسار” تسائل لفتيت عن تفاقم ظاهرة الهجرة غير…

2022-01-07 / 8:23 مساءً
Photo of فاس ..توقيف شخص بتهمة الابتزاز والسرقة

فاس ..توقيف شخص بتهمة الابتزاز والسرقة

2022-01-07 / 7:47 مساءً
Photo of هيئة تطالب وزارة الصحة بمواجهة نقص الأدوية وغياب بعضها بالصيدليات

هيئة تطالب وزارة الصحة بمواجهة نقص الأدوية وغياب بعضها…

2022-01-07 / 7:05 مساءً
Photo of المغرب يشرع في تطوير قدراته في مجال الحرب المضادة للغواصات

المغرب يشرع في تطوير قدراته في مجال الحرب المضادة…

2022-01-07 / 6:16 مساءً
Photo of تونس تقرر إجلاء مواطنيها العالقين في المغرب

تونس تقرر إجلاء مواطنيها العالقين في المغرب

2022-01-07 / 5:41 مساءً
Photo of درك تملالت يعتقل زعيم عصابة تبتز النساء لتفادي نشر صورهن

درك تملالت يعتقل زعيم عصابة تبتز النساء لتفادي نشر…

2022-01-07 / 5:37 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.4 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.4 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-07 / 5:31 مساءً
Photo of ظهر في فيديو يهدد بقالا بالسلاح الأبيض.. توقيف شخص بفاس

ظهر في فيديو يهدد بقالا بالسلاح الأبيض.. توقيف شخص…

2022-01-07 / 5:20 مساءً
Photo of حصيلة صادمة.. تسجيل 6428 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

حصيلة صادمة.. تسجيل 6428 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-07 / 4:35 مساءً

تعليق واحد

  1. باي باي يا الفلاح فرنسا بنات السدود للفلاح جا المقاول والمجزؤون لاستنزاف السدود على الدولة التدخل لحماية الفلاح ووضع برنامج بعيد المدى والعمل على إنجاز مشروع تحلية ماء البحر في السعيدية ورأس الماء والناضور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق