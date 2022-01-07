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تفاصيل اجتماع بين الوزارة ومهنيي كراء السيارات

2022-01-07 / 2:40 مساءً
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هبة بريس

تطرق اجتماع عقده وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الجمعة بالرباط، مع التمثيليات المهنية الوطنية لقطاع كراء السيارات بدون سائق، إلى الإشكالات المتعلقة بشروط الولوج وممارسة المهنة، ومراجعة بعض البنود الواردة في دفتر التحملات الخاص باستغلال المركبات المعدة للكراء، خاصة على ضوء المستجدات التكنولوجية التي يعرفها القطاع.

ويندرج اللقاء، الذي ترأسه عبد الجليل، بطريقة المناظرة المرئية وبحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي، بهدف تدارس مطالب وإشكاليات المهنيين، وخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وخلص الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة، إلى ضرورة تكثيف اللقاءات بين الوزارة والمهنيين، والعمل بشكل تشاركي للنهوض بهذا القطاع، من أجل تحسين وتجويد مستوى الخدمات التي يقدمها، وبناء منظومة فعالة وعصرية لقطاع كراء السيارات، تواكب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وفي هذا السياق، يضيف المصدر، تقرر عقد سلسلة من الاجتماعات خلال السنة الجارية، وذلك ابتداء من 18 يناير الجاري، قصد تعميق النقاش وتدارس مختلف القضايا التي تروم النهوض بالقطاع.

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