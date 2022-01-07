بالدموع …فرح الفاسي تعرب عن إشتياقها لوالدها

2022-01-07 / 1:57 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بعد أيام قليلة على وفاته، أعربت الفنانة المغربية فرح الفاسي عبر حسابها الرسمي بموقع “انستقرام”، عن حزنها العميق و اشتياقها الكبير لوالدها الراحل.

و نشرت الفنانة المغربية مقطع فيديو عبر نفس المنصة، تظهر فيه رفقة والدها و هي تذرف الدموع بسبب تدهور حالته الصحية في تلك الآونة.

و أرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه :”حتى أنا الحبيب ديالي كنبغيك، رحيلك ترك بي فراغا لن يملأه أحد اللهم ارحم من عز علي فراقه، يا رب إن أبي أغلى ما فقدت ارحمه برحمتك و اجمعني به يا رب العالمين، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا”.

و الجدير بالذكر أن الفنانة فرح الفاسي كانت شديدة التعلق بوالدها الراحل كما أن علاقة وطيدة كانت تجمعها به قيد حياته.

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