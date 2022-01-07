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بسبب ارتفاع الإصابات.. مستشفيات بريطانيا تلجأ لمساعدة عناصر الجيش

2022-01-07 / 1:42 مساءً
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هبة بريس - وكالات

نشرت السلطات البريطانية قوات عسكرية لمساعدة المستشفيات في لندن على التعامل مع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا، وسط إصابة عدد كبير من العاملين الصحيين بمتحور “أوميكرون”.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه “من بين 200 من الأفراد العسكريين المعنيين، هناك 40 طبيبا سيساعدون موظفي هيئة الرعاية الصحية NHS، في رعاية المرضى، مبينة أن الـ160 فردا الآخرين، الذين لم يتلقوا أي تدريب طبي، سيقومون بفحص المرضى والتأكد من الحفاظ على المخزونات الطبية وإجراء الفحوصات الأساسية”.

يأتي هذا الإعلان بعد يومين من تصريح رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه يأمل في أن تتمكن إنجلترا من “تجاوز” الموجة الحالية من كوفيد-19 دون مزيد من القيود، لكنه اعترف بأن المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية سيشعرون بالإرهاق، وسط انتشار متحور “أوميكرون”.

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