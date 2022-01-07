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شد الحبل يتواصل بين أصحاب الطاكسيات و ممتهني نقل التطبيقات بالبيضاء

2022-01-07 / 12:21 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

لا يكاد يوم يمر دون أن تسجل حالة اعتداء على الأقل في صفوف ممتهني النقل عبر التطبيقات بمدينة الدار البيضاء، و هو ما جعل السلطات الأمنية تتدخل لتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تجاوز القانون.

و تكررت حالات الاعتداء التي بات يتعرض لها مقدمو خدمة النقل عبر التطبيقات بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية ، و ذلك بعدما قرر عدد من أصحاب و سائقي السيارات الحمراء الصغيرة الحجم تشكيل فرق مهمتها اقتناص ممتهني نقل التطبيقات.

هاته الفرق المشكلة من سائقي عدد من “الطاكسيات الحمراء” بات يطلق عليها لقب الصقور و مهمتها تتلخص في رصد و مطاردة و توقيف ممتهني النقل عبر التطبيقات و أحيانا الاعتداء على أصحابها بشكل يهدد سلامتهم و سلامة الغير للخطر.

و أمام هاته المعطيات الخطيرة، تقدم مجموعة من ممتهني النقل عبر التطبيقات في الآونة الأخيرة بشكايات عجلت بتحرك عناصر الأمن و التي تعاملت مع الموضوع بالجدية اللازمة عير حزمة من الإجراءات التي تروم تطبيق القانون و ذلك بتنسيق تام مع النيابة العامة المختصة.

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