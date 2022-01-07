ضبط وحدة سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة بالمحمدية

هبة بريس - المحمدية

قامت لجنة إقليمية مختلطة مكونة من وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية والدرك الملكي، بضبط وحدة إنتاجية سرية تستغل في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بدوار العثامنة، جماعة سيدي موسى بن علي، عمالة المحمدية.

ومكنت هاته العملية من حجز1240 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة (ذات لون اسود وازرق) التامة الصنع، و حجز آلتين تُستعملان في تصنيع الأكياس الممنوعة.

كما قامت السلطات بتشميع المستودع وفتح بحث قضائي في هذا الشأن.

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