ايت الطالب: عقار مولنوبيرافير المضاد لكورونا سيكون بالصيدليات الأيام القادمة

هبة بريس - الرباط

كشف وزير الصحة، خالد ايت الطالب، عن قرب السماح باستخدام عقار مولنوبيرافير “MOLNUPIRAVIR” ، الذي طرحه مختبر “ميرك” الأمريكي كجزء من البروتوكل العلاجي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر الوزير خلال استضافته بقناة ميدي 1، مساء أمس الخميس، أن العقار الأمريكي سيكون متاحا بالصيدليات المغربية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف ايت الطالب، أن العقار المذكور أثبت فعاليته في علاج المصابين بالفيروس، مشيرا الى أن استخدامه سيكون وفق شروط محددة.

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