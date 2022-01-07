موجة الزكام الجماعي تتسبب في طوابير طويلة أمام مختبرات كورونا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

طوابير طويلة و ازدحام كبير في غالبية المختبرات التي تقدم خدمة الكشف المخبري عن فيروس كورونا هاته الأيام بمعظم أقاليم و مناطق المملكة.

هذا الإقبال الكثيف على مختبرات الكشف عن كوفيد عزاه مصدر طبي لكون المغرب يشهد في الأسبوعين الأخيرين انتشارا كبيرا لحالات الإصابة بالفيروس التاجي.

كما تزامن انتشار فيروس كورونا و ظهور المتحور الجديد أوميكرون الذي بدأ يتفشى بشكل كبير في المغرب، فضلا على موجة الانفلونزا الموسمية التي أصابت عدواها الكثير من المواطنين.

و بسبب تشابه الأعراض تقريبا بين الإنفلونزا الموسمية و كورونا، يضيف ذات المصدر، يقبل عدد كبير من المواطنين على إجراء الكشوفات المخبرية الخاصة بكوفيد للتأكد من أن الأمر يتعلق بنزلة برد و زكام موسمي و ليس كورونا أو العكس.

هذا الإقبال دفع عددا من أصحاب مختبرات التحاليل البيولوجية لاعتماد نظام المواعيد المسبقة، فضلا على خدمة إجراء الكشف بمكان تواجد الزبون/المريض مقابل مبالغ مالية تختلف من مختبر لآخر.

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