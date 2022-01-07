الكويت تؤكد على ثبات ورسوخ موقفها الداعم للقضية الوطنية

2022-01-07 / 9:51 صباحًا
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هبة بريس

استقبل الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أمس الخميس، السفير الجديد لصاحب الجلالة لدى دولة الكويت، علي ابن عيسى الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده.

وخلال هذا الاستقبال جدد وزير الخارجية الكويتي التأكيد على ثبات ورسوخ موقف دولة الكويت الداعم لقضية الوحدة الترابية المغربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

كما عبر عن متمنياته للسفير المغربي بالتوفيق في مهامه، وللعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين بالمزيد من التقدم والازدهار.

ونوه بتميز العلاقات التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وكذا بالتعاون المثمر والبناء بين البلدين، مبديا تطلعه للرقي بهذا التعاون في إطار خطة عمل محددة في كافة المجالات الاقتصادية والقطاعية والاجتماعية والثقافية.

كما أكد أهمية الاستفادة المتبادلة من خبرة البلدين في عدد من القطاعات التنموية الاستراتيجية.

ومن جهته عبر الدبلوماسي المغربي عن اعتزاز المملكة المغربية بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين.

كما عبر عن تقدير المغرب لمواقف دولة الكويت النبيلة والثابتة بخصوص دعمها القوي والدائم للوحدة الترابية للمملكة.

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