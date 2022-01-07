الناظور .. مصرع شقيقين في حادثة سير مروعة

هبة بريس : وجدة

شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين جماعتي بوعرك وقرية أركمان بإقليم الناظور ليلة أمس الخميس 06 يناير الجاري حادثة سير مروعة راح ضحيتها شقيقين.

وحسب مصادر مطلعة، فالضحيتان لقيا مصرعهما، بعد سقوط سيارة خفيفة من نوع “رونو كليو” في قنطرة على مستوى الطريق الوطنية، حيث لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة في عين المكان، في حين توفي الثاني أثناء نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الحسني بالناظور.

وفور علمها بالخبر، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث عاينت جثث الضحيتان، كما قامت عناصر الوقاية المدنية بانتشال جثتي الضحيتان من السيارة، حيث قامت بنقلهما إلى قسم مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، في انتظار تسليمهما لذويهما لإجراء عملية الدفن.

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