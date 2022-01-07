وزير الصحة: وفيات أوميكرون بالمغرب ارتفعت إلى 6 حالات
هبة بريس - الرباط
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تسجيل 6 وفيات بمتحور أوميكرون، الى حدود يوم إمس الخميس.
وذكر الوزير خلال استضافته بقناة ميدي 1، يوم أمس، أن نسبة انتشار المتحور ضمن إصابات فيروس كورونا تفوق 70 بالمائة.
وأشار الى أن معظم الحالات المتواجدة بأقسام الانعاش والعناية المركزة لم تتلق اللقاح المضاد لكورونا و خاصة الجرعة الثالثة، داعيا الموا،نين الى الإسراع لمراكز التلقيح للحصول على جرعاتهم.
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2 تعليقات
اوا وفيات ناتجة عن الاهمال ، نفس في المعدات شحال!
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا اللة ونعم الوكيل فالمسؤولين البلاد كوزير م٦ حمص الله ايعفو على الي مريض الي وصل لسبيطار فألمغرب اشهد ويترحم على راسو قبل مايدخل انا لله وانا اليه راجعون