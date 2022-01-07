وزيرة الخارجية البوركينية تجري مباحثات مع سفير المغرب بواغادوغو

2022-01-07 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون البوركينية السيدة هاديزاتو روزين صوري كوليبالي اليوم الخميس، سفير صاحب الجلالة بواغادوغو السيد يوسف السلاوي.

وخلال هذا الاستقبال تم استعراض علاقات التعاون المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، كما أشاد الطرفان ببدء سريان الإعفاء من التأشيرات على الجوازات العادية للمواطنين المغاربة والبوركينيين طبقا للاتفاق الموقع بين البلدين في مدينة الداخلة بتاريخ 23 أكتوبر 2020.

وتناولت المباحثات موضوع المنح الدراسية لفائدة طلبة بوركينا فاسو في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني المغربية والتي تم الرفع منها خلال هذه السنة الجامعية ب30 منحة إضافية ليصبح الإجمالي 180 منحة دراسة سنويا وهذا ما يجعل بوركينا فاسو من الدول الافريقية الأكثر استفادة من برنامج التعاون العلمي التقني والثقافي للمملكة المغربية.

كما تطرق الطرفان لخطة العمل التنفيذية للتعاون التي تخص الثلاث سنوات المقبلة، والتي تشمل عدة محاور ذات أولوية ومجالات شراكة بمحتوي متطور، مما سيكفل تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، مبرزين أهمية الإطار القانوني للتعاون بين البلدين، حيث تم الانتهاء من إعداد عدد من مسودات الاتفاقات في أفق التوقيع عليها مستقبلا.

وخلال هذه المباحثات تمت الإشادة بمستوى التعاون المثالي القائم بين البلدين في عدد من المجالات والذي يعد نموذجا للتعاون جنوب جنوب المتضامن والفعال، والذي يعود بالمنفعة على الطرفين في إطار تقاسم التجارب.

وتربط المغرب ببوركينا فاسو علاقات تاريخية عريقة وتعاون ثنائي مثمر يشمل مجالات الاقتصاد والفلاحة والمالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتعدين والطاقة والعلوم والتكنولوجيا.

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