اعتراض 105 مهاجرا سريا قبالة ساحل طرفاية

2022-01-06 / 11:56 مساءً
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هبة بريس

تم، أمس الأربعاء، اعتراض 105 مهاجرا سريا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قاربين قبالة ساحل طرفاية في طريقهم نحو جزر الكناري، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم اقتياد هؤلاء المهاجرين، ومن بينهم جثتان، من طرف وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، إلى ميناء العيون.

وكانت المصالح الأمنية بإقليم طرفاية تمكنت، الاثنين المنصرم، من إحباط أربع محاولات للهجرة غير الشرعية نحو جزر الكناري قام بها أزيد من 250 شخصا.

ومكنت العملية، التي تم تنفيذها بين جماعة أخفنير ومنطقة النعيلة (إقليم طرفاية)، من إيقاف 85 شخصا ضمن مجموعة من المهاجرين الذين لاذوا بالفرار، بالإضافة إلى حجز المعدات التي كانوا سيستعملونها لعبور البحر.

يذكر أن المصالح الأمنية كثفت، خلال الأشهر الأخيرة، من عملياتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، مما مكنها من إجهاض عشرات المحاولات للهجرة غير الشرعية، وإيقاف العديد من المرشحين للهجرة السرية نحو جزر الكناري

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