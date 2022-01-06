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وزير الصحة خالد ايت الطالب

ايت الطالب : الوضعية الوبائية بالمغرب باتت تتسم بانتشار واسع لمتحور “أوميكرون”

2022-01-06 / 11:31 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب إن الوضعية الوبائية بالمغرب باتت تتسم بانتشار واسع لمتحور “أوميكرون”، الذي أصبح السائدَ في المملكة بنسبة تفوق السبعين في المائة مشيرا إلى وفاة ستة أشخاص بالمتحور الجديد إلى حدود اليوم.

وأضاف الأخير في حوار خاص مع قناة ميدي1 تيفي، أن معظم الحالاتِ الوافدة على أقسام الإنعاش في حالة حرجة هي لأشخاص لم يتلقوا جرعات التلقيح ، داعيا إلى الإسراع في تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح.

وكشف ايت الطالب عن قرب السماح باستخدام عقار مولنوبيرافير “MOLNUPIRAVIR” ، الذي طرحه مختبر “ميرك” الأمريكي كجزء من البروتوكل العلاجي لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الدواء الذي أثبت فعاليته في علاج المصابين بالفيروس في الأيام الأولى للإصابة سيكون متوفرا في الصيدليات وفق شروط محددة.

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تعليق واحد

  1. ثمن الدواء أكيد سيكون خياليا مقارنة مع الدول الأخرى، لأن الحكومة تخاف على صحة المواطنين.
    خسارة لو أن المغاربة أخذوا الجرعة الرابعة و الخامسة لما عرفنا هذه الموجة الجديدة. حقيقة إنه بلد غريب و عالم أغرب.
    منذ اليوم الأول كنت استغرب هذه الهالة الإعلامية للوباء لأنني متأكد أن الإعلام العالمي لا يتفق إلا على أمر فيه شك او هدف خفي.

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