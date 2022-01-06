قانون جديد يمنح “الشيخ زايد” و”الشيخ خليفة” حق الاستثمار في ميادين صحية جديدة
وزير الصحة خالد ايت الطالب

ايت الطالب : الوضعية الوبائية بالمغرب باتت تتسم بانتشار واسع لمتحور “أوميكرون”

2022-01-06 / 11:31 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب إن الوضعية الوبائية بالمغرب باتت تتسم بانتشار واسع لمتحور “أوميكرون”، الذي أصبح السائدَ في المملكة بنسبة تفوق السبعين في المائة مشيرا إلى وفاة ستة أشخاص بالمتحور الجديد إلى حدود اليوم.

وأضاف الأخير في حوار خاص مع قناة ميدي1 تيفي، أن معظم الحالاتِ الوافدة على أقسام الإنعاش في حالة حرجة هي لأشخاص لم يتلقوا جرعات التلقيح ، داعيا إلى الإسراع في تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح.

وكشف ايت الطالب عن قرب السماح باستخدام عقار مولنوبيرافير “MOLNUPIRAVIR” ، الذي طرحه مختبر “ميرك” الأمريكي كجزء من البروتوكل العلاجي لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الدواء الذي أثبت فعاليته في علاج المصابين بالفيروس في الأيام الأولى للإصابة سيكون متوفرا في الصيدليات وفق شروط محددة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة ..متابعة أستاذ مدرسة فهد بتهمة “التحرش الجنسي “

طنجة ..متابعة أستاذ مدرسة فهد بتهمة “التحرش الجنسي “

2022-01-06 / 10:18 مساءً
Photo of تقرير يوصي بتوجيه جزء من عائدات المواد المسببة للإدمان نحو العلاج

تقرير يوصي بتوجيه جزء من عائدات المواد المسببة للإدمان…

2022-01-06 / 10:10 مساءً
Photo of تاونات.. منع اشتغال 4 وحدات لاستخلاص زيت الزيتون وإحالة مخالفتهم على النيابة العامة المختصة

تاونات.. منع اشتغال 4 وحدات لاستخلاص زيت الزيتون وإحالة…

2022-01-06 / 8:59 مساءً
Photo of فاس.. الحبس النافذ لعميد شرطة أفشى السر المهني لبارون مخدرات

فاس.. الحبس النافذ لعميد شرطة أفشى السر المهني لبارون…

2022-01-06 / 8:13 مساءً
Photo of الوضعية الوبائية تدفع وزارة العدل الى تأجيل مباراة الملحقين القضائيين

الوضعية الوبائية تدفع وزارة العدل الى تأجيل مباراة الملحقين…

2022-01-06 / 7:49 مساءً
Photo of بصبيب اضافي ..تزويد قلعة السراغنة بالماء الشروب

بصبيب اضافي ..تزويد قلعة السراغنة بالماء الشروب

2022-01-06 / 7:17 مساءً
Photo of المحامون الشباب يتمسكون برفض إلزامية جواز التلقيح

المحامون الشباب يتمسكون برفض إلزامية جواز التلقيح

2022-01-06 / 7:10 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. 3.3 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. 3.3 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-06 / 5:42 مساءً
Photo of فتاح العلوي تترأس اجتماعا لمجلس إدارة الCNSS وتنوه بدوره الفعال

فتاح العلوي تترأس اجتماعا لمجلس إدارة الCNSS وتنوه بدوره…

2022-01-06 / 5:19 مساءً
Photo of تسجيل إصابات بكورونا بين موظفي مجلس النواب

تسجيل إصابات بكورونا بين موظفي مجلس النواب

2022-01-06 / 5:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق