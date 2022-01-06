اعتقال مصري في الولايات المتحدة بتهمة التجسس لصالح القاهرة

2022-01-06 / 11:02 مساءً
0

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن مصري في نيويورك، ووجهت له وزارة العدل تهما جنائية بدعوى تورطه في أعمال جاسوسية وتآمر في الولايات المتحدة

وكشفت وثائق قضائية، أن المصري- الأمريكي البالغ من العمر 39 عاما ويدعى بيير جرجس، يعمل في مدينة مانهاتن كعميل للحكومة المصرية دون إخطار المدعي العام الأمريكي كما يقتضي القانون.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن المواطن المصري عمل “بتوجيهات وتحكم العديد من المسؤولين في القاهرة، في محاولة لتعزيز مصالح الحكومة المصرية في الولايات المتحدة”.

من بين أمور مختلفة، تتهم السلطات الأمريكية جرجس بالتعقب وجمع معلومات بشأن المعارضين السياسيين، وذلك بناء على توجيهات من المسؤولين الحكوميين المصريين.

ويُعتقد أيضا أنه استفاد من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين المحليين لجمع معلومات غير عامة بتوجيه من المسؤولين المصريين، وترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قطر تمنع غير الملقحين من دخول المساجد

قطر تمنع غير الملقحين من دخول المساجد

2022-01-06 / 8:23 مساءً
Photo of الولايات المتحدة..تعيين ديفيد ساترفيلد مبعوثا خاصا إلى القرن الأفريقي

الولايات المتحدة..تعيين ديفيد ساترفيلد مبعوثا خاصا إلى القرن الأفريقي

2022-01-06 / 7:38 مساءً
Photo of بأكثر من 200%.. أمريكا تسجل ارتفاعا في الإصابات بكورونا

بأكثر من 200%.. أمريكا تسجل ارتفاعا في الإصابات بكورونا

2022-01-06 / 12:58 مساءً
Photo of فرنسا.. منع “الإنجليزية” في بطاقة الهوية الجديدة

فرنسا.. منع “الإنجليزية” في بطاقة الهوية الجديدة

2022-01-06 / 12:27 مساءً
Photo of بتهمة التحريض على الكراهية.. فرنسا تحل جمعيتين إسلاميتين

بتهمة التحريض على الكراهية.. فرنسا تحل جمعيتين إسلاميتين

2022-01-06 / 9:50 صباحًا
Photo of السويد.. توصية حكومية باعتماد “الجواز الصحي” شرطا لدخول الأماكن العامة

السويد.. توصية حكومية باعتماد “الجواز الصحي” شرطا لدخول الأماكن…

2022-01-05 / 10:53 مساءً
Photo of مصرع 13 شخصا بينهم 7 أطفال في حريق بفيلادلفيا

مصرع 13 شخصا بينهم 7 أطفال في حريق بفيلادلفيا

2022-01-05 / 7:06 مساءً
Photo of المؤبد لأميركي فلسطيني نفذ هجوما أدى لمقتل مستوطن إسرائيلي

المؤبد لأميركي فلسطيني نفذ هجوما أدى لمقتل مستوطن إسرائيلي

2022-01-05 / 6:09 مساءً
Photo of الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا

الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا

2022-01-05 / 4:47 مساءً
Photo of تونس.. النيابة العامة تحيل الغنوشي والقروي والشاهد إلى القضاء

تونس.. النيابة العامة تحيل الغنوشي والقروي والشاهد إلى القضاء

2022-01-05 / 3:09 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق