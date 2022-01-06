طنجة ..متابعة أستاذ مدرسة فهد بتهمة “التحرش الجنسي “

هبة بريس _ طنجة

تقرر اليوم الخميس 6 يناير ، إحالة أستاذ مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة للمحاكمة يوم الجمعة 7 يناير في حالة اعتقال ، وذلك على خلفية التهمة الموجه اليه من طرف طالبة بنفس المدرسة بخصوص “النحرش الجنسي “.

وقد تم إحالة المعني بالأمر على الجلسة في حالة اعتقال، وذلك بعد قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة اليوم بإحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.

وكان الأستاذ “المتهم” قد مثل أمس الثلاثاء أمام الضابطة القضائية بولاية أمن طنجة حيث تم الاستماع اليه بخصوص شكاية وجهتها طالبة تدرس بنفس المعهد تتهم فيها الاستاذ بابتزازها “جنسيا” في أكثر من مرة”، مشيرة إلى أنه “قام بعرض فيديو إباحي عليها داخل إحدى الحصص الدراسية”، وهو ما جعلها توثق الواقعة عبر هاتفها من أجل اعتماده كدليل في شكايتها.

وبعد تناسل حالات جديدة لضحايا التحرش والابتزاز الجنسي، خاصة في صفوف الطالبات، تتجه عدد من جامعات المملكة إلى إنشاء لجان داخلية من أجل تتبع ورصد هذه الظاهرة التي تفجرت خلال الآونة الأخيرة.

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