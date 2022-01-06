تقرير يوصي بتوجيه جزء من عائدات المواد المسببة للإدمان نحو العلاج

هبة بريس _ الرباط

أوصى تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتوجيه جزء من عائدات المواد والأنشطة والخدمات المسببة للإدمان نحو علاج المدمنين والبحث والوقاية من الظاهرة خصوصا في الوسط المدرسي.

وقدر التقرير رقم معاملات المواد والأنشطة غير المحظورة التي تسبب الإدمان بـ32.19 مليار درهم، ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي و9 في المائة من عائدات الضرائب.

وسجل التقرير اتساع نطاق تعاطي التبغ وسط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، ليبلغ 9 في المائة.

وحسب المصدر ذاته، فقد صرح 63 في المائة من التلاميذ أنهم بدؤوا التدخين قبل بلوغ 14 سنة، و9 في المائة قالوا إنهم استهلكوا القنب الهندي مرة واحدة على الأقل في حياتهم، بينما صرح 13 في المائة من المراهقين بأنهم جربوا تعاطي الكحول.

أرقام يوازيها ضعف في مراكز العلاج، حيث قدر التقرير عددها بـ18 بنية استشفائية ونقصا في الموارد البشرية المتخصصة في طب الإدمان حيث قدر عددها بـ64 طبيبا عاما على المستوى الوطني.

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