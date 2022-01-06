سحب السفير المغربي من الجزائر.. الدبلوماسية المغربية أخذت الوقت الكافي لاتخاذ القرار

2022-01-06 / 9:37 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أنهى المغرب بشكل رسمي مهام سفيره بالجزائر، بناء على تعليمات من الملك محمد السادس،

وأنهيت مهام السفير، لحسن عبد الخالق، بالجزائر، وفقا لقرار صدر بالجريدة الرسمية المغربية.

وتسجل المحللة المغربية، شريفة لومير، تعليقا على إنهاء مهام السفير، أن “الدبلوماسية المغربية أخذت الوقت الكافي لاتخاذ القرار بعد رفض الجزائر اليد المدودة إليها خاصة بعد عرض المغرب المساعدة في الكوراث التي شهدتها الجزائر” بحسب تعبيرها.

واضافت إن “رفض الجزائر لكل محاولات الوساطة، يدفع المغرب لإيلاء الأهمية لقضاياه الخاصة” تقول لومير للحرة .

وقررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ثم أعلنت بعد ذلك بشهر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

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