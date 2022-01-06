المجلس الموازي لشؤون المرأة يختار عواطف بالمخفي لمنصب الرئاسة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

زكى أعضاء المجلس الموازي لشؤون المرأة عواطف بالمخفي على رأس هاته الهيئة الاستشارية التي تعنى بقضايا النساء كرئيسة للمجلس.

و يتكون المجلس الموازي لشؤون المرأة من خمسة و ثلاثين عضوة من خيرة كفاءات و نساء الوطن، يمثلن قطاعات مختلفة و منهن سيدات أعمال و طبيبات و مستشارات في الاقتصاد و التعليم و القانون و غيرهم من المجالات.

و يروم المجلس وفق مؤسساته تحقيق المناصفة الاجتماعية و الديمقراطية بين الرجل و المرأة و كذا إحقاق مقاربة النوع و الالتزام بمبادئ الحرية و التضامن و العمل التشاركي.

و يهدف المجلس الموازي لشؤون المرأة كذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية و المساهمة في النموذج التنموي الجديد للمملكة و محاربة كل مظاهر التمييع و التبخيس و الإساءة للمرأة في المجتمع.

و في هذا الصدد، صرحت عواطف بالمخفي الرئيسة المنتدبة للمجلس الموازي لشؤون المرأة بأن هاته الهيئة التي رأت النور انطلاقا من عاصمة أولاد حريز تعتبر الأولى من نوعها محليا و وطنيا.

و أوضحت المتحدثة ذاتها أن مجالات اشتغال المجلس متعددة و تتخذ المرأة في صلب الاهتمام الرئيسي للعمل اليومي للهيئة، حيث يبقى الرهان الأساسي هو الدفاع عن المرأة و رد الاعتبار لها في مجتمع ما زالت تهيمن عليه مع الأسف العقلية الذكورية.

و شددت بالمخفي أنه سيتم إحداث فروع للمجلس الوطني بمختلف عمالات و أقاليم المملكة مستقبلا لتوسيع قاعدة التمثيلية لمختلف نساء المغرب، مشيدة بالمكانة الكبيرة التي تحظى بها المرأة لدى عاهل البلاد من خلال عدد من المبادرات التي سبق و دعا لها.

و ختمت رئيسة المجلس الموازي لشؤون المرأة تصريحها بكون كفاءة المرأة المغربية لا تناقش و هو ما مكنها من وضع اعتباري متميز و يجب أن يتم اسثتمار هذا الأمر لتعزيز الحضور و المناصفة و مقاربة النوع في مختلف القطاعات.

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