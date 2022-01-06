قطر تمنع غير الملقحين من دخول المساجد

هبة بريس _ وكالات

قررت قطر، الخميس، منع الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي لقاح مضاد لكورونا من دخول المساجد.

وأفاد بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضمن سلسلة إجراءات احترازية ضد الوباء بعدم السماح بدخول غير المطعمين، بمن فيهم الأطفال دون سن 12 سنة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وفي البيان الذي نشر على صفحاتها على المنصات الاجتماعية، دعت الوزارة مرتادي المساجد إلى الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتخذة حديثا بالدولة، حرصا على سلامة المصلين وأفراد المجتمع من عدوى فيروس كورونا.

ومن ضمن تلك الإجراءات التقيد بالتباعد خلال الصلوات، وبخاصة صلاة الجمعة التي تشهد توافدا كبيرا للمصلين.

وأكد البيان ضرورة تباعد الأشخاص مترا عن بعضهم أثناء خطبة الجمعة.

كما أوصت بضرورة إحضار كل مصل السجادة الخاصة به، منعا للاحتكاك بين الأشخاص.

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