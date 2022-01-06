برقية تعاطف من الملك إلى الرئيس الموريتاني إثر إصابته بفيروس كورونا

هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعاطف إلى فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا.

ومما جاء في البرقية “فقد علمت ببالغ التأثر والانشغال بنبأ إصابتكم بفيروس كورونا، وإنني لأدعو الله تعالى بأن يعجل بشفائكم واستعادتكم لكامل صحتكم وعافيتكم، وأن يحفظكم ويكلأكم بعين رعايته حتى تواصلوا قيادة الشعب الموريتاني الشقيق نحو ما يصبو إليه من إطراد التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالة الملك “متطلعا إلى مزيد من العمل المشترك من أجل مواصلة تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة والتعاون المثمر القائمة بين بلدينا، أرجو أن تتفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات تعاطفي وتقديري”.

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