الوضعية الوبائية تدفع وزارة العدل الى تأجيل مباراة الملحقين القضائيين

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة العدل ، اليوم الخميس ، عن تأجيل تنظيم مباراة الملحقين القضائيين التي كان مقررا إجراؤها يومي 8 و9 يناير الجاري إلى تاريخ لاحق بسبب الحالة الوبائية.

وقالت الوزارة في بلاغ لها أنه تبعا لتطور الحالة الوبائية التي تشهدها بلادنا وحرصا على سلامة المترشحين الوافدين على مدينة الرباط من مختلف مناطق المملكة فقد تقرر تاجيل تنظيم مباراة الملحقين القضائيين ، بعدما كانت أعلنت في وقت سابق نتائج الانتقاء النهائي للمترشحين ضمن الفوج 45.

وتشهد المملكة ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد-19 صلة بانتشار متحور أوميكرون منذ أسابيع دفعت عدة قطاعات إلى اتخاذ تدابير احترازية من قبيل الدراسة عن بعد بالنسبة للجامعات والمعاهد.

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