المحامون الشباب يتمسكون برفض إلزامية جواز التلقيح

2022-01-06 / 7:10 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

جددت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، رفضها لما أسمته بالتدابير غير القانونية المناقضة لمبدأ اختيارية التلقيح بمحاكم كل من وجدة والناظور، معتبرة الأمر خرقا سافرا للاتزامات المغرب في حماية المحامين أثناء ممارسة مهامهم.

وتعتزم الجمعية إطلاق عريضة توقيعات الكترونية توجه إلى كل المؤسسات والمنظمات الوطنية الدولية، لإدانة كل أشكال المس بحق المواطنين في الولوج الحر للعدالة، والتضييق الممنهج على المحامين، بالإضافة لإعداد تقرير مفصل حول الأحكام والقرارات القضائية التي عرفت خروقات لحقوق الدفاع خلال الفترة التي منع فيها المحامون من ولوج المحاكم.

يذكر أن فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 14 يناير الجاري ستعلن عن مكانها في وقت لاحق، وندوة صحفية لتنوير الرأي العام حول الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها العدالة بالمغرب.

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