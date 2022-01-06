سحب السفير المغربي من الجزائر…الجارة تسير في الاتجاه المخالف

هبة بريس _ الرباط

بانهاء الرباط مهام سفيرها بالجزائر تكون العلاقات الديبلوماسية بين البلدين متوقفة تماما ؛ بل وفشل محتمل لمحاولات الوساطة التي قد تكون قامت بها دول إقليمية بين البلدين.

وبناء على تعليمات الملك محمد السادس، أنهيت مهام السفير، لحسن عبد الخالق، بالجزائر، وفقا لقرار صدر بالجريدة الرسمية المغربية.

وفي هذا الاطار يقول أستاذ العلوم الدستورية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، “إنهاء المغرب لمهام سفيره في الجزائر له دلالة في المواقف الواضحة للمغرب لكون الملك مد اليد المفتوحة للنظام العسكري، لكن الجزائر سارت في الاتجاه المخالف”، حسب قوله للحرة

ويضيف لرزق “النظام الجزائري الآن هو من يطلب وساطة مع المغرب لكون مشروع التنفيس فشل والقمة العربية القادمة ستكون فاشلة بفعل تغيرات وقعت على المستوى الدولي والإقليمي و ازدياد الخناق على العسكر”، بحسب تعبيره.

وكانت الجزائر سباقة لتجسيد العداء حينما قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ثم أعلنت بعد ذلك بشهر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية .

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