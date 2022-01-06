سحب السفير المغربي من الجزائر…الجارة تسير في الاتجاه المخالف

2022-01-06 / 6:34 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بانهاء الرباط مهام سفيرها بالجزائر تكون العلاقات الديبلوماسية بين البلدين متوقفة تماما ؛ بل وفشل محتمل لمحاولات الوساطة التي قد تكون قامت بها دول إقليمية بين البلدين.

وبناء على تعليمات الملك محمد السادس، أنهيت مهام السفير، لحسن عبد الخالق، بالجزائر، وفقا لقرار صدر بالجريدة الرسمية المغربية.

وفي هذا الاطار يقول أستاذ العلوم الدستورية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، “إنهاء المغرب لمهام سفيره في الجزائر له دلالة في المواقف الواضحة للمغرب لكون الملك مد اليد المفتوحة للنظام العسكري، لكن الجزائر سارت في الاتجاه المخالف”، حسب قوله للحرة

ويضيف لرزق “النظام الجزائري الآن هو من يطلب وساطة مع المغرب لكون مشروع التنفيس فشل والقمة العربية القادمة ستكون فاشلة بفعل تغيرات وقعت على المستوى الدولي والإقليمي و ازدياد الخناق على العسكر”، بحسب تعبيره.

وكانت الجزائر سباقة لتجسيد العداء حينما قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ثم أعلنت بعد ذلك بشهر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية .

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‫6 تعليقات

  2. بكل صراحة سئمنا من جيران السوء ونفضل ان لا تكون اي علاقة معهم. لدينا الكثير من الدول العربية وغير عربية صديقة٠
    مذا جنينا من جيران يريدون تقسيمنا وانفقوا 500 مليار دولار لذلك?

  3. الآن لن ينفع النظام الجزائري الا التخلي عن المؤامرة والتخلص من صنيعته وتقديم الاعتذار للشعب المغربي ملكا وشعبا واعادة اراضي الصحراء الشرقية
    دون ذلك لن تربطنا بكم اية علاقة وروابط الى ان ترجع عن غيها

  5. موجة رابعة للجاءحة مع تعنت النظام الجزاءري.اين واجب الجار و الاخوة في وصية نبينا محمد صلى الله عليه و سلم ؟؟؟؟؟

  6. الكيان الصهيوني الحقيقي بالنسبة للمغرب هو النظام البوخروبي الجزائري نظام ميؤوس منه ناكر الجميل متامر حقود وحدود محتل لشعب القبائل والصحراء الشرقية المغربية التي يستمر في نهب خيراتها من محروقات وحديد بغار اجبيلات. و هدا النظام ميؤوس مه لا يأتي منه الا الشر.

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