أمريكا تُصدر خريطة العالم “الرسمية” ..المغرب بصحرائه

2022-01-06 / 6:15 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

من جديد ؛ تصدر الولايات المتحدة الأمريكية عبر المجلة الرسمية لوزارة الخارجية، خريطة العالم التي تعترف بها بشكل رسمي بما تتضمنه من حدود للبلدان ، وتظهر فيها خريطة المغرب كاملة الحدود بما فيها الأقاليم الصحراوية الجنوبية.

وحسب مجلة “State Magazine” الناطقة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، أن هذه الخريطة تم إعدادها من طرف المكتب الجغرافي والقضايا العالمية (GGI) التابع للوزارة، حيث انتهى من إعدادها في أبريل الماضي، وتُعرف باسم خريطة “وظائف الخدمة الخارجية”.

ويراهن المغرب على قوة الاعتراف الأمريكي على المستوى الدبلوماسي والسياسي بصحرائه، بالنظر إلى تشعب علاقات واشنطن الخارجية وتأثيرها في مواقف العديد من بلدان العالم

والموقف الأمريكي ساهم في تغيير توجهات مجلس الأمن، وأزاح تماما الحديث عن الاستفتاء، وبات يطرح بقوة طرح المغرب وخاصة مقترح الحكم الذاتي للصحراء

وفي وقت سابق، جددت الولايات المُتحدة اعترافها بالسيادة التامة للمملكة المغربية على الصحراء، وذلك لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك في شريط فيديو بثته السفارة الأمريكية بالرباط، تحدث عن المحطات الأبرز في تاريخ العلاقة بين البلدين.

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