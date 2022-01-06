البرلمان المغربي

تسجيل إصابات بكورونا بين موظفي مجلس النواب

2022-01-06 / 5:02 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد مصدر مطلع، تسجيل إصابات بفيروس كورونا، بين موظفي مجبس النواب.

وذكر ذات المصدر، أن الإصابات المسجلة لا تتجاوز 10 حالات، لافتا أن غالبية الحالات تم الكشف عنها قبل أيام ودخلوا في حجر صحي، في حين أن الإصابات الجديدة عرفت خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف المصدر ذاته، أن جميع موظفي المجلس ملتزمون بالاجراءات الاحترازية المفروضة من ارتداء كمامات وتعقيم وكذا تلقي جرعات التلقيح، لافتا إلى أن الحالات المسجلة وضعها الصحي مستقر ولا يدعو للقلق.

هذا ويشار الى أن رؤساء الفرق بالبرلمان توصلوا قبل أيام بقرار تقليص الحضور بجلسات المجلس ، حيث سيقتصر العدد على 109 نائب برلماني من أصل 395 نائبا.

وتوصل رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بالغرفة الأولى، أغلبية ومعارضة، بمراسلة، تخبرهم بهذا القرار، وتعلمهم أن العدد سيكون حسب التمثيلية لكل فريق أو مجموعة نيابية.

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