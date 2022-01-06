حصيلة قياسية.. تسجيل 6050 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 6050 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 983.629 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 11 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.883 .

كما تم التأكد من 1734 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 946.289.

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