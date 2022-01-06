حصيلة قياسية.. تسجيل 6050 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 6050 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 983.629 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 11 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.883 .
كما تم التأكد من 1734 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 946.289.
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10 تعليقات
لطفك بنا يآرب اللهم ارفع عنا كل مكره يصيبنا واشفي مرضانا وارحم موتانا.
بعدما قلنا الحمدلله انتهت كورونا واحتل المغرب المركز التالت من تطعيم اللقاحات والآن هانحن نعيد السيناريوهات مرة أخرى.
الوضع الراهن أصبح لايبشر بالخير.المرجو الحيطة والحذر من هذآ الفيروس كوفيد 19 كورونا..
ترقبوا الصدمة الصاروخية من طرف الحكومة الجديدة.ههههههه.عما قريب.
لماذا هذا الارتفاع الساروخي في الاصابات بكوفيد 19 كورونا هههههههه هل هناك شيء غريب لاندري…. هههههههههههه.
نلاحظ إرتفاع كبير ؛على العلم أن جل المغاربة تلقوا الجرعات من اللقاحات.فلما هذآ التناقضات التي تحوفونها لنا لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
ترقبوا كل يوم الاصابات بالالف هههههههههههه خلاصة القول تريدون الاغلاق والاستعمار والسيطرة علينا والرجوع الى الصفر مرة أخرى.
إنها مجرد لعبة سياسية تسيطر على العالم بأكمله وذالك من أجل الجرعة الثالتة هههههههههههه.
كل هذه البروتوكولات من أجل مصلحتكم التجارية ولا تهمكم صحتنا…..
غير معقول هذه الأرقام مؤكدة لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.