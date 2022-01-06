إصابة بيب غوارديولا ومساعده بفيروس كورونا

2022-01-06 / 4:09 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي مانشستر سيتي، حامل لقب ومتصدر بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إصابة مديره الفني، الإسباني بيب غوارديولا، ومساعده خوان مانويل ليلو، بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقال مانشستر سيتي في بيان له نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، أن بيب غوارديولا ومساعده خوان مانويل ليلو سيغيبان عن مباراة مانشستر سيتي لمواجهة مضيفه سويندون تاون غدا الجمعة، ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وأشار النادي إلى أن الثنائي يخضع الآن للعزل الصحي، بعد ثبوت إصابتهما، إلى جانب عدد من الحالات الإيجابية الأخرى داخل فريق السيتي الأول.

وكشف البيان عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم عزلهم لأسباب تتعلق بالفيروس بين المجموعة إلى 21، بينهم 14 موظفا، وسبعة من لاعبي الفريق الأول.

وسيتولى مساعد المدرب رودولفو بوريل مسؤولية قيادة الفريق في مباراته أمام سويندون تاون غدا الجمعة، في الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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