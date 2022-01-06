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وعدها بالزواج.. اعتقال عشريني اغتصب شابة فاسية بتازة

2022-01-06 / 3:56 مساءً
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هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية، بمدينة تازة، من توقيف شاب في عقده الثاني، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاغتصاب.

ووفق مصدر أمني فقد تم توقيف المعني بالأمر بداية الأسبوع الحالي، بناء على شكاية تقدمت بها فتاة تبلغ من العمر حوالي 19 سنة وتقطن بمدينة فاس، تفيد تعرضها للاغتصاب على يد المشتبه فيه.

وأشارت المعطيات الأولية للبحث إلى أن الفتاة تعرفت عليه الشاب عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وبعد مرور 5 أشهر من المحادثة وعدها بالزواج وأوهمها أنه يشتغل بالخارج، قبل أن يطلب منها الحضور إلى زيارته بمدينة تازة.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه بمجرد وصول المعنية بالأمر إلى تازة، أخذها المتهم بسيارته إلى منطقة خلاء خارج المدار الحضري للمدينة، قبل أن يقوم بممارسة الجنس عليها بدون رضاها، ثم تركها وحيدة هناك، متحيزا على هاتفها النقال.

وبمجرد تلقيها شكاية في الموضوع قامت عناصر الأمن بعرض المشتكية على طبيب مختص، قبل أن تنطلق الأبحاث بالاستغلال التقني والمعلوماتي لاسم المشتبه فيه المستخدم بموقع فيسبوك من قبل فرقة خاصة، إلى أن تمكنت المصالح الأمنية من تحديد مكانه على الفور، ليتقرر الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أُجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. يضيف ذات المصدر

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‫4 تعليقات

  1. يا له من جيل وجب الضرب بيد من حديد فلا رأفة مع هذا النوع من البشر و نسائل أسرة المعنية في دورهم حين يتركون فتاة في هذا العمر دون مراقبة و لا رفيق فالزواج يكون عبر دخول البيوت من ابوابها وجب تزويجه اياها لحفظ ما بقي من شرفها دون اهمال العقوبة و على الاهل اخذ الحيطة و المراقبة فنحن نعيش مع جيل المسخ

  2. ما أثار دهشتي هو : شاب يغتصب فتاة فاسية في تازة . واش الإغتصاب عند علاقة بالانتماء لمدينة معينة ؟؟؟؟ فاسية و لا وجدية و لا سلاوية … الاغتصاب جريمة لا تعرف الانتماءات … زعما فاسية لا يجوز اغتصابها بصح إذا كانت من مدينة أخرى المسألة فيها نظر !!!

  3. الاثنان يستحقان،العقوبة، حسب الشريعة الإسلامية اين الوالدان عندما كانت تتواصل معه عبر الفيس،واين،الوالدان عندما سافرت اين،المراقبة يا اولياء،الامور ستحاسبون امام الله عن هذا التفريط في التربية وفي المراقبة وسيسءلكم الله عز وجل عن الكبيرة والصغيرة، بماذا ستجيبون يامن لاكرامة،ولا هيبة لهم،سواء كانوا حاضرين ام لا

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