القضاء ينصف المحامي” الهيني” ويقضي بتسجيله في هيئة الرباط

2022-01-06 / 3:10 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدرت غرفة المشورة المدنية بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم الخميس 6 يناير الجاري، قرار تسجيل المحامي ” محمد الهيني” تصديا لقرار سابق صدر عن هيئة المحامين بالرباط والحكم بتسجيله كمحام في هيئة الرباط .

ونشر الاستاذ ” الهيني ” على صفحته الفايسبوكية ، تدوينة عبر فيها عن إمتنانه وتقته في مؤسسة القضاء بعد إنصافه، كما شكر هيئة دفاعه من نقباء ومحامون ،على دفاعهم المستميت لنصرة الحق في قضيته .

وقال الهيني في تدوينته أن ” القرار الصادر اليوم هو ليس انتصار لطرف على حساب طرف اخر بل هو انتصار لسيادة القانون ولحكم القضاء العادل والمستقل.

مضيفا : ” كل الشكر للاصدقاء والمتضامنين من جميع الاطياف المدنية والحقوقية على دفاعهم على حقي الدستوري المشروع في الانتقال وممارسة المهنة في جميع ارجاء التراب الوطني من هيئة الرباط العتيدة .

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