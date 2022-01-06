كورونا المغرب
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بايتاس حول إمكانية “الإغلاق”: الوضعية الوبائية غير مطمئنة

2022-01-06 / 2:57 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بالمملكة بغير المطمئنة.

وفي جوابه حول امكانية العودة للاغلاق، أكد بايتاس أن الحالات اليومية تعرف ارتفاعا، لافتا أن غالبية الحالات المتواجدة بأقساالانعلش والعناية المركزة ام تتلقى اللقاح أو الجرعة الثالثة.

وشدد بايتاس، على أن التلقيح يعد الحل الوحيد، مشيرا الى أن الحالات الملقحة بالكامل امكانية وصولها لغرف الانعاش ضئيلة جدا.

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