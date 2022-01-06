الحكومة تكشف عن موقفها بخصوص تسليم “الناشط الايغوري”

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول قضية تسليم الناشط الايغوري ادريس حسن.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “أوكد بأن بلادنا وحكومتنا تحترم بشكل دقيق جميع المساطر والإجراءات القانونية بما فيها الطعون، كما تحترم الالتزامات والاتفاقيات الدولية”.

هذا وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أمينة بوعياش، قد دعت السلطات المغربية الى عدم تسليم الناشط الإيغوري الى الصين، وذلك تنفيذا لالتزامات المغرب الحقوقية.

ووجهت بوعياش رسالة الى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعت فيها ب”عدم تسليم السيد ادريس أيشان الى سلطات بلاده، تنفيذا لالتزامات المغرب باتفاقية مناهضة التعذيب”.

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