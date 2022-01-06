الحكومة: تلقينا بارتياح التصريحات الألمانية ونسعى لبناء علاقات قوية

2022-01-06 / 2:34 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن موقف الأخيرة، من الإشارات الإيجابية الأخيرة التي عبرت عنها دولة ألمانيا بخصوص علاقتها مع المغرب.

وقال بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “بخصوص ألمانيا، تلقينا بكثير من الارتياح هذه الاشارات الايجابية التي حملها التصريح الحكومي الألماني الأسبوع الماضي، ثم الرسالة التي توصل بها جلالة الملك أمس الأربعاء”.

وشدد بايتاس، على أن هناك خطوات للمشي في نفس الاتجاه، و بناء علاقات قوية بين المغرب و ألمانيا.

وكان الملك محمد السادس قد تلقى رسالة من رئيس دولة ألمانيا، يوم أمس الأربعاء، أشاد من خلالها بالاصلاحات الملكية ومبادرة الحكم الذاتي وكذا الانخراط الفعال للملك من أجل عملية السلام بليبيا.

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