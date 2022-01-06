بايتاس عن التحرش بالجامعات: “لا أريد التعليق على سلطة مستقلة”

2022-01-06 / 2:22 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “موضوع التحرش الجنسي بالجامعات طغى على السطح بعد ظهور عدد من القضايا في مناطق مختلفة”.

وقال باتياس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجبس الحكومي المنعقد يومه الخميس “كاين جوج ديال المسؤوليات، الأولى قرينة البراءة والثانية استقلال السلط أي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية”.

أنا كوزير في الحكومة، يسترسل بايتاس، “لا يجب أن أعلق على السلطة القضائية، لكن عندما يتعلق بالشق الأول فالحكومة تتدخل عبر الوزارة الوصية وتتخذ الإجراءات اللازمة”، قبل أن يختم بالقول “لا أريد التعليق على سلطة مستلقة لها كامل صلاحياتها واختصاصاتها”.

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