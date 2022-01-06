الحكومة: “فتح الحدود قرارا ليس سهلا”

2022-01-06 / 2:16 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قرار فتح الحدود ب”الغير سهل”.

وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “فتح الحدود ماشي قرار سهل كتاخذو الحكومة، بل يتم اتخاذه بناء على استقراء شديد للوضعية الوبائية داخليا وخارجيا”

وأضاف بايتاس قائلا “نتمنى أن الموجة اللي كتعرفها عدد من دول العالم تنتهي خلال الشهور القليلة القادمة وستقابلها إجراءات مماثلة مستقبلا”، مشددا على أن قرار فتح الحدود يبقى رهينا بتحسن الوضعية الوبائية.

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‫2 تعليقات

  2. شغل البندير الفاتحه والمستقبل الله يعطيكم المسخ هداهو بلا مراقبه طرق السيار لوزاره التجهيز والنقل ولا قوانين احترازيه لحل الحدود الشمالية والجنوبيه لعمليه عبور مرحبا هدا شغل مجلس أرباب هم رجال دوله وربات العمل هن نساء الدوله الوطنيه الحكوميه هى لمجلس وزاره الخارجيه والداخليه وهو قرار مجلس القضاء لنتحد ضد الحاجه الإتصالات الدرهم المعيّنه والباقى للحرائق ممنوع استعمال كليا الهواتف الذكية للتصوير والأوديو ودلك حفاظا على حقوق وممتلكات المواطنين سواء كانو داخل أو خارج أرض الوطن مفهومه وواضحه بكل صعوبه

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