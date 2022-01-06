الحكومة: “فتح الحدود قرارا ليس سهلا”

هبة بريس - الرباط

وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قرار فتح الحدود ب”الغير سهل”.

وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “فتح الحدود ماشي قرار سهل كتاخذو الحكومة، بل يتم اتخاذه بناء على استقراء شديد للوضعية الوبائية داخليا وخارجيا”

وأضاف بايتاس قائلا “نتمنى أن الموجة اللي كتعرفها عدد من دول العالم تنتهي خلال الشهور القليلة القادمة وستقابلها إجراءات مماثلة مستقبلا”، مشددا على أن قرار فتح الحدود يبقى رهينا بتحسن الوضعية الوبائية.

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