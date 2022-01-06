وفاة عمر دخوش مؤسس فرقة “تكادة”

نجلاء مزيان: هبة بريس

توفي صباح يومه الخميس، الفنان المغربي عمر دخوش،أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة الفرقة الموسيقية الشعبية “تكادة”، بعد معاناة طويلة مع المرض.

و نعى مجموعة من الفنانين المغاربة الراحل، عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، و في هذا الصدد كتب الممثل عبد الكبير الركاكنة عبر حائطه الفايسبوكي: “غادرنا اليوم الى دار البقاء الفنان القدير والمحبوب والطيب رائد مجموعة “التكدة” عمر الدخوش”.

و أضاف قائلا :” الله يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وتعازينا الحارة لاسرته الصغيرة والكبيرة..وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

و الجدير بالذكر أن عمر دخوش، هو أحد أعضاء فرقة “تكادة” التي تأسست بداية الثمانينات،و كانت تضم كل من الراحل محمد اللوز، الروادني، وعبد الجليل بلكبير، وبوشعيب فتاش والشريف الصويري.

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